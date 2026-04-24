Володин: конкуренция фракций в ГД не перерастает во вражду

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Конкуренция между парламентскими фракциями в Госдуме не перерастает во вражду, несмотря на разные позиции. Их объединяют общенациональные цели, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в статье о развитии российского парламентаризма в «Российской газете».
«Сегодня в Думе — пять политических фракций, из них четыре — оппозиционные. Но, несмотря на разность позиций, думская конкуренция между фракциями не перерастает во вражду. У нас есть общенациональные цели: суверенитет, безопасность, развитие экономики, социальная стабильность», — написал Володин.
Он напомнил, что с 2016 года в Госдуме действует модель распределения руководящих должностей, при которой половина постов закрепляется за победившей партией, а другая — за оппозиционными фракциями. «Такая система зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она позволяет соблюдать баланс политических сил, эффективна против лоббистских решений», — отметил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что все депутаты, независимо от партийной принадлежности, обладают равными полномочиями, а избиратели имеют возможность влиять на принимаемые решения через своих депутатов.
Дополнительным объединяющим фракции фактором Володин назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей, указав, что с 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона. «Ради достижения этих высоких целей все политические силы, представленные в Государственной думе, готовы сотрудничать и поддерживать курс президента страны», — добавил он.