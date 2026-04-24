Ормуз под контролем — Иран сделал для России исключение

Иран предусмотрел исключения для отдельных стран, включая Россию, при взимании пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иранского посла в Москве Казема Джалали.

По его словам, такие послабления действуют сейчас для дружественных государств, однако дальнейшие решения зависят от ситуации.

В Тегеране заявили о намерении взимать плату после ударов со стороны США и Израиля, объяснив это затратами на обеспечение безопасности судоходства. На данный момент пролив перекрыт до снятия морской блокады США.

Ранее в парламенте страны сообщили о первых поступлениях от сборов за пересечение пролива — средства направлены в центральный банк.

В конце марта в стране начали разрабатывать законопроект, который предусматривает введение платы за проход, а также ограничения на транзит для США, Израиля и государств, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ пока не принят.

В начале апреля стороны заявили о временном прекращении огня сроком на две недели, однако последующие контакты результата не дали. Новая встреча не состоялась. После этого было объявлено о блокаде иранских портов с условием ее отмены после достижения договоренностей. В ответ в Тегеране заявили, что дальнейшие контакты нецелесообразны.

При этом президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня до момента подготовки предложений по урегулированию и возобновления переговоров.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше