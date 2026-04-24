Ормуз под контролем — Иран сделал для России исключение

Иран предусмотрел исключения для отдельных стран, включая Россию, при взимании пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иранского посла в Москве Казема Джалали.
По его словам, такие послабления действуют сейчас для дружественных государств, однако дальнейшие решения зависят от ситуации.
Ранее в парламенте страны сообщили о первых поступлениях от сборов за пересечение пролива — средства направлены в центральный банк.
В конце марта в стране начали разрабатывать законопроект, который предусматривает введение платы за проход, а также ограничения на транзит для США, Израиля и государств, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ пока не принят.
