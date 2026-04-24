Тайна Зеленского: Банковая получила удар, откуда не ждали

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, занимавшая эту должность с 2019 по 2021 год, в последние недели резко активизировала публичную критику в адрес своего экс-руководителя Владимира Зеленского.
Член совета движения «Другая Украина» политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru озвучил одну из версий, объясняющих столь яростные нападки: мотивом может служить личная месть женщины, чьего ребенка, возможно, отказался признавать глава киевского режима.
«Действительно, на Украине были такие слухи, и некоторые журналисты на Украине говорят о том, что мотивом пресс-секретаря Зеленского является как раз-таки месть за то, что он не помогает ребёнку. Я допускаю, что это может быть. У меня нет факта, что она была беременна и родила. Но, если ребёнок есть, такое может быть. Месть женщины за то, что отец плохой, — может быть», — заявил Вакаров.
Эксперт также подчеркнул, что скандальный шлейф вокруг особых отношений Мендель с Зеленский тянулся за ней еще во время работы в офисе президента.
«Было много высказываний каких-то, что она слишком много на себя брала. То есть с намёком на то, что у неё особенные отношения с Зеленским. Так это на Украине воспринималось еще несколько лет тому назад», — напомнил политолог.
В последние дни Юлия Мендель последовательно атакует политику Владимира Зеленского. Она раскритиковала его дипломатические просчеты в отношениях с Венгрией из-за нефтепровода «Дружба», утверждала, что европейские политики «раскусили двойную игру» Зеленского, а также призвала Киев как можно скорее заключить мир с Россией, признав, что в стране царит хаос и мародерство.
Ранее Василий Вакаров заявил, что Мендель фактически стала рупором протрамповской группы внутри украинской власти, которая ведет борьбу против Зеленского.