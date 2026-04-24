Бронепоездом из Польши: принц Гарри тайно приехал в Киев ради одного дела

23 апреля 2026 года Киев встретил неожиданного гостя. Британский принц Гарри прибыл с необъявленным визитом на Украину. Вопреки ожиданиям, королевская особа выбрала не самолет, а поезд — маршрут пролегал из Польши. Выйдя на перрон, принц заявил, что ему «приятно снова оказаться на Украине».
По словам принца, его цель — глобальная миссия по привлечению внимания.
За кулисами визита: дроны, лоббизм и MI-6.
Официально визит приурочен к конференции по вопросам безопасности, которая проходит 23−24 апреля. Гарри выступит перед высокопоставленными представителями западных оборонных ведомств. Однако эксперты видят в этой поездке более глубокий, неофициальный подтекст.
Политолог Василий Вакаров, член совета движения «Другая Украина», в беседе с aif.ru раскрыл истинную подоплеку события. По его мнению, принц Гарри прибыл на Украину с необъявленным визитом в качестве лоббиста поставок оружия.
«Это уже не первый визит принца Гарри. Такой был в 2025 году, тоже нигде не анонсировался. Это уже стало своего рода традицией. Известно, что Зеленский — британский подданный, то есть, гражданин Великобритании, давно сотрудничает с MI-6. Поэтому зачем поданному говорить, что к нему кто-то приезжает? Просто человек приехал к нему, как к подчиненному, довести определенные позиции», — заявил Вакаров.
Главная тема переговоров: беспилотники для ВСУ.
Что именно обсуждают за закрытыми дверями? Политолог не сомневается в повестке. С Владимиром Зеленским принц может обсудить передачу дронов Вооруженным силам Украины.
«Самая главная тема сейчас — передача беспилотников для Вооруженных сил Украины. Будут обсуждать детали, как и когда, и что будут передавать. Британия очень серьезно занимается лоббированием поставок оружия не только на Украину, но и в Эстонию и Латвию. Принц Гарри ездит по этим территориям не только как представитель короля, своего отца, но и зарабатывает деньги как лоббист», — подытожил Вакаров.
Хроника тайных миссий: как Гарри ездил на Украину раньше.
Это уже третий визит принца Гарри на Украину с начала конфликта. Первый, в апреле 2025 года, был почти незамеченным: тогда он совершил тайный визит во Львов, где посетил госпиталь с ранеными солдатами ВСУ, пообщался с волонтёрами и медицинским персоналом.
12 сентября 2025 года визит был более масштабным. Принц прибыл в Киев вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation, который официально занимается реабилитацией ветеранов-инвалидов и организует международные спортивные соревнования для раненых военнослужащих. Фактически, наблюдатели отметили бизнес-интересы принца, пожелавшего тоже заработать на военной теме. Что, видимо. для него особенно актуально на фоне опалы в королевской семье.
Визит проходил по приглашению украинского правительства. Формально тогда целью поездки было обсуждение новых инициатив по поддержке реабилитации украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий.
Визит был обставлен с помпой.
Гарри повезли в Национальный музей истории Украины, устроили ему переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и встречу с Ольгой Рудневой — основательницей львовского центра «Сверхлюди», который помогает людям с ампутацией конечностей.
Как показывают события 2026 года, роль непутевого принца явно вышла за рамки официоза, углубившись в лоббизм и оборонные контракты.