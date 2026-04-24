Камбоджа поможет Китаю не допустить цветной революции

Китай и Камбоджа договорились поддерживать друг друга в защите коренных интересов, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам первого раунда стратегического диалога двух стран. Стороны договорились совместно обеспечивать безопасность своих политических систем, противодействовать внешним угрозам и предотвращать попытки цветных революций, передает агентство «Синьхуа».

Китай и Камбоджа договорились поддерживать друг друга в защите коренных интересов, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам первого раунда стратегического диалога двух стран. Стороны договорились совместно обеспечивать безопасность своих политических систем, противодействовать внешним угрозам и предотвращать попытки цветных революций, передает агентство «Синьхуа».

В соглашении двух стран также есть пункты о защите мировой свободной торговли и поддержке роли ООН. Вместе с тем Китай пообещал Камбодже помочь в развитии оборонного потенциала и промышленных возможностей, а также поучаствовать в реализации инфраструктурных и логистических проектов — таких как «Коридор рыбы и риса» и водохозяйственный комплекс «Фунань—Течо».

Помимо этого, стороны договорились усиливать сотрудничество в правоохранительной сфере, делая упор на борьбе с азартными онлайн-играми и телекоммуникационным мошенничеством, а также на защите жизни и имущества населения.

