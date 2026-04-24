Трамп отрезал — принц Гарри не говорит за Британию

Президент США Дональд Трамп заявил, что принц Гарри не представляет официальную позицию Великобритании, сообщается в ответе на вопрос журналистов.
По его словам, высказывания принца не отражают линию Лондона. Он также отметил, что сам в большей степени говорит от имени Великобритании, чем принц, добавив, что прислушивается к его советам.
Речь шла о комментариях принца Гарри, который ранее призвал американскую администрацию активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса.
Прямого ответа на вопрос о том, уместны ли такие заявления накануне визита британского монарха в США, президент не дал.
Поездка запланирована на 27−30 апреля. В рамках визита предусмотрено выступление в Конгрессе.
Читайте также: В Совфеде усомнились в искренности интереса принца Гарри к Украине.