РИА Новости: россияне заняли первое место по количеству туристов в Шарм-эш-Шейхе

Секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в египетской провинции Южный Синай Хани Сулейман сообщил, что среди иностранных туристов в Шарм-эш-Шейхе оказалось больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге.

«Туристы из России и Италии возглавляют список иностранцев, посещающих наиболее часто», — передаёт его слова РИА Новости.

Сулейман добавил, что в Шарм-эш-Шейхе есть туристы и из других стран, в том числе британцы и украинцы.

По данным российского посольства, в 2025 году Египет посетили свыше 1,6 млн туристов из России.

В начале апреля сообщалось, что Египет может расширить авиасообщение с Россией для туризма на Средиземное море.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян между тем рассказал, что Турция и Египет лидируют по числу бронирований на майские праздники среди российских туристов.