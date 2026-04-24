30 острых жал: Иран может устроить в Ормузском проливе невероятное

Иран продолжает удивлять США, выпуская все новые козыри в затянувшейся войне на Ближнем Востоке. В Ормузском проливе спутники зафиксировали «москитный флот» — более 30 катеров. Об особенностях и возможностях этого вооружения aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Блокада Ормуза: как «москитный флот» Ирана берет верх.
«Москитный флот» из десятков быстроходных катеров КСИР блокирует Ормузский пролив у выхода и захватывает контейнеровозы.
«Так называемый “москитный флот” — это флот прибрежнего действия из небольших кораблей, некоторые из которых вооружены ракетами. Эти суда осуществляют патрулирование и защиту Ормузского пролива, в какой-то степени могут выйти за пределы. То есть это сугубо оборонительные корабли, которых у Ирана было очень много. Ранее Трамп говорил, что флот Ирана уничтожил весь, но выясняется, что поторопился. Что-то частично уничтожена, но, большая часть всё-таки осталась. Думаю, что там ещё есть и мини-подводные лодки. По факту, они блокируют свою часть пролива. Американцы у входа в него, иранцы у выхода», — объяснил Василий Дандыкин.
Иранский удар возмездия: гиперзвук и баллистика.
Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин, Иран применил еще не все вооружение.
«Иран показал, что может ответить, с самого начала, по всем аспектам, когда наносил удары по базам. США и тем государствам, которые эти базы разместили. И по факту Ирану остаётся чем отвечать и, думаю, ещё не всё Тегеран применил. Потому что есть ещё гиперзвуковые ракеты, которые являются достаточно серьёзным оружием против флота», — сказал он.
Дандыкин обратил внимание на то, что иранские баллистические ракеты способны преодолеть расстояние в 4500 км.
«Американцы могут держать свои авианосцы на большом расстоянии. Но нужно учитывать, что иранские баллистические ракеты до базы Диего-Гарсия доставали, а это 4 500 км. Со стороны США потрачено уже очень много: и ракет, и крылатых, и ПВО, и так далее. А ведь они позиционировали, что возможностей Пентагона или Министерства войны на два локальных конфликта хватит, а по сути, с одним не справляются», — добавил он.
Отставка в США: почему уволен министр ВМС.
В США ушел в отставку министр Военно-морских сил Джон Фелан. По данным западных СМИ, одной из причин его ухода с должности стали напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об отставке Фелана с поста министра ВМС США стало известно 23 апреля. Позже Трамп в своей соцсети опубликовал пост, в котором назвал Фелана своим давним другом и подчеркнул, что высоко ценит проделанную Феланом работу, несмотря на его решение покинуть свой пост.
В беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, как связана отставка Фелана с провалом США в Иране.
«Дело в том, что сейчас вот этот оригинальный министр войны, бывший шоумен практически всех более-менее опытных профессионалов четырёхзвёздных генералов заставил уйти. Скорее всего, и этот министр ушёл, под воздействием этого деятеля, на которого Трамп может списать все свои ошибки. Вполне возможно, он скажет: “Ну вот я ему доверил, он обещал”», — сказал он.
Что дальше?
По мнению военного эксперта, боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться еще некоторое время.
«Скорее всего, они попытаются ещё повоевать. Что-то ещё осталось у них, чтобы пострелять, ракеты и так далее. Американцы подтягивают еще свои корабли. А с другой стороны, после того, что случилось, опасаются, как бы ни было хуже. Иран показал, что он может успешно противостоять, показал с самого начала по всем аспектам, когда наносил удары по базам», — резюмировал Дандыкин.