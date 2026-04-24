«Мы самодостаточные»: в МИД оценили эффективность антироссийских санкций Евросоюза

Грушко: санкции Евросоюза не заставят Россию изменить свою политику.

Источник: Комсомольская правда

Санкции Европейского союза не способны повлиять на политику России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«Мы давно уже самодостаточные, самостоятельные, это [санкции ЕС] совершенно негодный инструмент, который они пытаются использовать для того, чтобы изменить нашу политику», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что ЕС также пытается использовать санкции для изменения курса России на международной арене. По его оценке, эти действия не приносят результата и являются неэффективными.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении России сыграет с ним злую шутку. По его словам, ЕС окончательно лишится перспектив экономического, политического и культурного развития.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что только журналист Владимир Соловьев сможет подобрать слова для оценки нового пакета антироссийских санкций.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше