«Мы самодостаточные»: в МИД оценили эффективность антироссийских санкций Евросоюза

Санкции Европейского союза не способны повлиять на политику России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
«Мы давно уже самодостаточные, самостоятельные, это [санкции ЕС] совершенно негодный инструмент, который они пытаются использовать для того, чтобы изменить нашу политику», — сказал дипломат.
Грушко отметил, что ЕС также пытается использовать санкции для изменения курса России на международной арене. По его оценке, эти действия не приносят результата и являются неэффективными.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что только журналист Владимир Соловьев сможет подобрать слова для оценки нового пакета антироссийских санкций.