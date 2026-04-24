До завершения регистрации кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия» осталось меньше недели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Процедура, которая пройдёт с 25 по 31 мая в электронном формате, определит тех, кто представит партию на выборах в единый день голосования в сентябре 2026 года.
В Красноярском крае на участие в предварительном голосовании уже зарегистрировались более 300 человек, из них 24 кандидата на выборы в Государственную Думу и 264 в Законодательное Собрание. Среди них — представители самых разных сфер: науки, культуры, бизнеса, общественных организаций, действующие депутаты и молодёжь, участники СВО. Процедура регистрации продолжится до 30 апреля.
Вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: «Вместе с однопартийцами за время работы в Законодательном Собрании мы уже наработали серьезный опыт и выстроили эффективное взаимодействие с коллегами из исполнительной власти. Уверен, что реализация стратегических задач региона и нашей Народной программы позволит решить большое количество вопросов, которые по-настоящему волнуют наших земляков, жителей большого Красноярского края. Хочу особо подчеркнуть: вопросы развития наших арктических и северных территорий должны получить всю необходимую поддержку. Это одна из важнейших задач, которую ставим перед собой».
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина: «За последние годы удалось решить очень много проблем. Ко мне поступает очень много обращений, больше трех тысяч только от избирателей Советского района. Вместе с этим были и большие проекты, которые тоже удалось реализовать: ремонт проходного коллектора, сумма вложений около 800 миллионов рублей, скоро закончится большая часть ремонтных работ на проспекте Ульяновский. В этом году начнется строительство вело-пешеходного моста от микрорайона Зеленая Роща до острова Татышев. Тем не менее, остались незавершенные проблемы, которые необходимо решать системно. Дел впереди много».
Депутат Канского окружного Совета депутатов, учитель английского языка Ирина Авдошкевич: «Являюсь действующим депутатом уже 11 год. Хочется решать проблемы не только микрорайона, от которого я избиралась, но и целого города. Главная задача для меня — развитие муниципального округа. Прежде всего, это благоустройство. Понятно, что мы не можем сделать всё и сразу, но попытаться и за пять лет можно. Как и прежде я буду стараться отвечать на запросы жителей».
К числу кандидатов присоединился вице-президент союза биатлонистов России, серебряный призёр олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Павел Ростовцев: «Вижу, что очень много вопросов социально-экономического развития в территориях. Думаю, что мой опыт работы в органах исполнительной и законодательной власти позволит мне войти в команду для того, чтобы успешно решать проблемы».
Среди кандидатов — и участники специальной военной операции. Дмитрий Работников, участник СВО, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Красноярскому краю: «До специальной военной операции долгое время занимался предпринимательской деятельностью, а после социальной работой. Вижу много забот у ребят, которые возвращаются с зоны боевых действий. Работаю и консультирую по этим вопросам. Для себя решил участвовать в дополнительных выборах депутата Красноярского городского Совета, чтобы в меру своих возможностей облегчить труд социальных служб и путь возвращающихся домой ребят и их родственников».
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.