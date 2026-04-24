Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия»: бойцы ВС России создали тяжёлый беспилотник «Упырёныш»

Инженеры группировки войск «Южная» Вооружённых сил России разработали прототип тяжёлого дрона «Упырёныш» из отечественных и трофейных деталей.

Инженеры группировки войск «Южная» Вооружённых сил России разработали прототип тяжёлого дрона «Упырёныш» из отечественных и трофейных деталей.

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты четвёртой бригады использовали корпус и полётный контроллер от отечественного аппарата «Упырь», а остальные узлы взяли от трофейных беспилотников типа «Баба-яга».

Журналисты пояснили, что новый квадрокоптер уже совершил несколько боевых вылетов для нанесения ударов и доставки грузов на передовую.

По словам техника взвода с позывным Шипа, функциональность разработки сравнима с дронами Mavic, однако российский аппарат способен нести больше груза.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» с начала апреля уничтожили более 60 ударных украинских гексакоптеров «Баба-яга».