Бюджет-2026: первоочередные задачи

Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области утвердила коррективы в региональный бюджет 2026−2028 годов.
Представляя законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” заместитель Председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко обозначил его основные задачи.
Предусматривается решение бюджетных задач, которые переходят в силу незавершённости с 2025 года и оцениваются в 6 371,3 млн рублей (оплата государственных и муниципальных контрактов, строительство в Новосибирске школ по концессионному соглашению и поликлиник по соглашению ГЧП); уточняются расходы дорожного фонда с учетом итогов 2025 года. Также законопроектом уточняются инфраструктурные проекты, реализуемые за счет списания ⅔ задолженности по бюджетным кредитам. Поставлена задача создания полигонов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2024 года № 309. Помимо крупных полигонов Правобережного и Левобережного, средства предусматриваются на проектирование межрайонных полигонов в Каргатском, Кыштовском и Баганском районах. Предусматриваются средства и на решение непредвиденно возникшей в текущем году проблемы в зонах ликвидации эпизоотических очагов всего в сумме 798 млн рублей. «В том числе 704 миллиона рублей предназначено для оказания поддержки крупным хозяйствам, 24 миллиона — на поддержку личных подсобных хозяйств и закуп животных и 70 миллионов рублей — на поддержку муниципальных образований, которые выполняли карантинные мероприятия», — пояснил министр.
Глава Минфина отметил, что в источниках финансирования бюджетных задач «собственные доходы не присутствуют, уже третий год потенциал региона по собственным доходам снижается». Таким образом, источники — это переходящие остатки собственных средств бюджета 3 191,5 млн рублей, уточнение потребностей главных распорядителей бюджетных средств (2 931,1 млн рублей), а также возможность сокращения расходов на обслуживание государственного долга, в силу решения Банка России по снижению ключевой ставки (2893,8 млн руб.). А также остатки средств, возвращенных в 2026 году, потребность в которых муниципальными образованиями и учреждениями не подтверждена (920,1 млн руб.).
В числе принятых дополнительных решений министр назвал внутреннее перераспределение лимитов между муниципальными образованиями по расселению граждан из ветхого аварийного жилья, средства на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное и школы в селе Репьево. Также принято чисто техническое решение об уменьшении субсидии городу Новосибирску в 2026 году на водоснабжение и водоотведение в размере 1 037,7 млн рублей. Как прокомментировал министр финансов, эти средства городу уже выделены в декабре 2025 года.
Подытоживая, министр отметил: «Дефицит увеличивается до 46,4 миллиардов рублей, на незаёмные источники финансирования. По параметрам 2027, 2028 годов расходы и дефицит корректируются с учётом уточнения распределений на инфраструктурные проекты, реализуемые в Новосибирской области, в соответствии с правилами списания федеральных бюджетных кредитов».
Глава Минфина высказал депутатам пожелание рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” в двух чтениях.
После перерыва вице-спикер Законодательного Собрания — председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко представила рекомендованные комитетом поправки.
«Поправками предлагается увеличить доходы и расходы областного бюджета в 2026 году на 196 млн рублей за счет увеличения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и безвозмездных поступлений. Параметры областного бюджета на 2027−2028 годы не меняются. На 2026 год запланировано увеличение доходов местных бюджетов на 788 млн рублей предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета», — сообщила парламентарий.
В том числе, 513 млн рублей — на подготовку муниципальных образований к зиме; 76 млн рублей — на проведение обследования образовательных организаций для определения потребности в проведении капитального ремонта. Ирина Диденко напомнила: данные предложения реализованы по предложению депутатов Законодательного Собрания и поддержаны прокуратурой Новосибирской области. Также депутаты предусмотрели в бюджетных коррективах 128 млн рублей — на завершение строительства объектов водоснабжения в городе Татарске в связи с удорожанием работ. Данный объект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Кроме того, в целях реализации федеральных проектов запланировано проведение капитального ремонта образовательных организаций на сумму 65 млн рублей и объектов культуры на сумму 27 млн рублей. Изменениями в законе также предусмотрены бюджетные ассигнования для начала строительства подстанции скорой помощи в Первомайском районе Новосибирска (на 2026 год — 140 млн рублей и на 2027 год — 145 млн рублей).
По информации Ирины Диденко, в поправках реализованы предложения депутатов по наказам избирателей в рамках субсидий на сбалансированность местных бюджетов, а также перераспределение межбюджетных трансфертов и перераспределение по отдельным главным распорядителям бюджетных средств. Источниками финансирования поправок выступают резервный фонд Правительства Новосибирской области, условно утвержденные расходы.
Депутаты единогласно поддержали бюджетные коррективы. Доходы областного бюджета в 2026 году утверждены в размере 326 млрд 804 млн рублей, расходы — 373 млрд 250 млн рублей. Дефицит — 46,4 млн рублей.
«Внесенные сессией изменения обеспечивают финансирование всех начатых работ, — сказал, комментируя бюджетные поправки, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Заметьте, апрель месяц — мы принимаем поправки к закону на подготовку к зиме. Вот именно так и должна система работать: чтобы ещё зима не закончилась, уже надо готовиться к следующей. Уверен, это даст толчок планомерной, нормальной подготовке к следующему сезону. Весомая сумма — без малого 800 миллионов рублей определено на поддержку животноводов, на покрытие убытков и расходов. Мы закроем все существующие проблемы. Будет оказана помощь не только хозяйствам, всем людям, кто пострадал. Поддержку по решению острых социальных вопросов получат сами села и деревни, которых коснулась беда», — подчеркнул спикер.
