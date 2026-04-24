Бюджет-2026: первоочередные задачи

Предусматривается решение бюджетных задач, которые переходят в силу незавершённости с 2025 года и оцениваются в 6 371,3 млн рублей (оплата государственных и муниципальных контрактов, строительство в Новосибирске школ по концессионному соглашению и поликлиник по соглашению ГЧП); уточняются расходы дорожного фонда с учетом итогов 2025 года. Также законопроектом уточняются инфраструктурные проекты, реализуемые за счет списания ⅔ задолженности по бюджетным кредитам. Поставлена задача создания полигонов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2024 года № 309. Помимо крупных полигонов Правобережного и Левобережного, средства предусматриваются на проектирование межрайонных полигонов в Каргатском, Кыштовском и Баганском районах. Предусматриваются средства и на решение непредвиденно возникшей в текущем году проблемы в зонах ликвидации эпизоотических очагов всего в сумме 798 млн рублей. «В том числе 704 миллиона рублей предназначено для оказания поддержки крупным хозяйствам, 24 миллиона — на поддержку личных подсобных хозяйств и закуп животных и 70 миллионов рублей — на поддержку муниципальных образований, которые выполняли карантинные мероприятия», — пояснил министр.