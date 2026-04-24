Президент и спикер Меджлиса Ирана заявили о нерушимом национальном единстве

ТЕГЕРАН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер Меджлиса республики Мохаммад Багер Галибаф заявили о том, что и в иранском народе, и в руководстве отсутствуют расколы — они нерушимо едины и настроены на победу.
«В Иране нет радикалов или умеренных, мы все иранцы и революционеры, и с железным единством нации и правительства, с полным подчинением верховному лидеру революции мы заставим преступных агрессоров пожалеть о своих действиях», — следует из сообщения, размещенного обоими политиками в X.
Лидеры выразили полную уверенность в готовности иранцев добиваться победы. «Один бог, одна нация, один лидер, один путь — путь победы нашего любимого Ирана, что дороже жизни», — подчеркнули они.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее предупредил общественность о кампании зарубежных СМИ, направленной на подрыв единства страны.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за некоторых противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.