Володин назвал число законов, принятых Госдумой за 33 года

За 33 года, то есть все восемь созывов, Государственная дума приняла более 12 тысяч федеральных законов. Об этом в статье для «Российской газеты» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
«За 33 года существования восьми созывов Государственной думы принято более 12 тысяч федеральных законов. В их числе — Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный, Жилищный кодексы Российской Федерации», — написал Володин.
Спикер подчеркнул, что нормативные акты принимались в спорах, с компромиссами и согласованием позиций. И в итоге всегда побеждал здравый смысл и общая ответственность перед Россией и ее гражданами.
Ранее Володин сообщил, что на рассмотрении в Госдуме на данный момент шесть законодательных инициатив для совершенствования миграционной политики. Перечень оснований для выдворения из страны могут расширить почти вдвое.
Также председатель Госдумы сообщил, что нижняя палата парламента может принять закон о запрете продажи вейпов уже в мае.