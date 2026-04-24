Иран не будет взимать пошлину с России за проход через Ормузский пролив

Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе для РФ, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран предоставил ряду государств, включая Россию, послабления в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.

Он отметил, что такие меры носят временный характер и могут измениться в будущем.

«В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю», — пояснил дипломат.

По его словам, Министерство иностранных дел Ирана стремится применять эти исключения в отношении дружественных государств, в том числе России.

Ранее сообщалось, что Китай примет решительные меры в случае введения Соединенными Штатами пошлин на китайские товары под предлогом оказания военной поддержки Ирану со стороны КНР.

