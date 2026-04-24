Жесткий сигнал — депутат объяснил, почему не бьют «Буревестником» по Украине

Российские военные используют вооружение, исходя из текущей обстановки, передает «Лента.ру». Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил, почему не задействованы отдельные виды ракет.
Решение о применении конкретных систем принимается с учетом целесообразности на данный момент. Такой подход, по словам члена комитета по обороне Андрея Колесника, определяет выбор средств в ходе боевых действий.
Парламентарий указал, что сейчас ведется масштабное наступление. Он отметил, что дальнейшие действия, в том числе возможное использование более современных вооружений, будут зависеть от развития ситуации на отдельных направлениях, включая ДНР и Запорожскую область.
По его оценке, вопрос задействования ракет «Орешник» и «Буревестник» связан не с их отсутствием, а с текущими задачами армии. При этом он допустил, что их применение может последовать позже.
Колесник также заявил, что Киеву выгоднее заключить мирное соглашение до возможного изменения характера боевых действий.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал российские разработки — подводный аппарат «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» — запредельными. Он не уточнил, что именно имел в виду, однако выразил обеспокоенность наличием у России таких систем.
