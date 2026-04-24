Трагедия курского приграничья. Как Украина пытала и похищала россиян

О том, что происходило в оккупированном селе, стало известно со слов одного из преступников — украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, взятого в плен в сентябре 2024 года. Его подозревали в убийстве вместе с сослуживцами 22 мирных жителей и изнасиловании восьми женщин. На допросе Фабрисенко сознался и описал несколько эпизодов: групповое изнасилование и убийство девушек, пытки и убийства мужчин, женщин, стариков, которые боевики «отмечали» алкоголем и наркотиками. В другом эпизоде Фабрисенко и его сослуживцы согнали нескольких мужчин и женщин в подвал, а затем бросили вниз гранату. Все они погибли.