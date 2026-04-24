Трагедия курского приграничья. Как Украина пытала и похищала россиян

Вторжение.
С начала специальной военной операции Минобороны России неоднократно докладывало о перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области, а также украинских ударах по населенным пунктам региона. Так, в мае 2022 года при атаке поселка Теткино погиб мирный житель. Позднее там же под минометный обстрел попал сахарный завод. С 2023 года сообщения о подобных ударах появлялись в Telegram-канале губернатора Курской области практически ежедневно. Украина била по объектам энергетики и социальной инфраструктуры.
6 августа 2024 года ВСУ и иностранные наемники вторглись в приграничные районы Курской области. Наибольший удар принял на себя приграничный райцентр Суджа.
Минобороны РФ перебросило на атакованный участок резервы, началась эвакуация жителей пострадавших районов. 10 августа в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО).
К 12 августа противник смог углубиться в Курскую область на 12 км, захватив 28 населенных пунктов. По словам Владимира Зеленского, во вторжении участвовали 60 тыс. военных. Задачей операции он назвал возможный обмен территориями с Россией.
Позже глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что одной из целей противника был захват и минирование Курской АЭС.
Освобождение.
5 сентября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска «стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника». В последующие месяцы Минобороны РФ докладывало об освобождении населенных пунктов Курской области. К середине января 2025 года было освобождено около 63% оккупированной территории региона, а противник со значительными потерями продолжал отступать.
Переломным моментом в освобождении захваченных территорий можно назвать операцию «Поток», о которой стало известно только 11 марта 2025 года. Более 600 российских бойцов по трубе недействующей газотранспортной системы проникли в тыл украинской группировки, удерживавшей Суджу. 13 марта Суджа была освобождена, украинские части бежали, бросив практически всю «подаренную» Западом военную технику.
В освобождении оккупированных районов и последующем их разминировании принимали участие военные КНДР. «Хочу отметить наших северокорейских боевых соратников. По решению товарища председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом», — сказал Путин.
26 апреля 2025 года начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении села Горналь — последнего удерживаемого Украиной населенного пункта Курской области.
Преступления Украины.
По данным на 22 августа 2024 года, более 130 тыс. жителей курского приграничья выехали в зону отселения и эвакуации, но почти 20 тыс. человек оставались в зоне КТО.
По воспоминаниям жительницы Суджи Ирины, город был под постоянными украинскими атаками уже давно, однако многие горожане решили уехать, когда стало известно о приближении врага. К моменту оккупации в Судже остались в основном пожилые люди и инвалиды.
«По улицам начали ходить украинские военные, говорили, мол, сдавайтесь, нагнетали, что мы уже никому не нужны, про нас забыли, — рассказала местная жительница Валентина. — Они быстро облюбовали “элитные” дома, где даже создавали пункты управления беспилотниками. Свою технику ВСУ также ставили вблизи наших домов, чтобы прикрываться мирными».
После оккупации Украиной приграничных районов Курской области начали поступать многочисленные свидетельства преступлений интервентов. Очевидцы рассказывали, как боевики стреляли в мирных жителей на дорогах, стараясь убивать молодежь, расстреливали в упор, в затылок, мародерствовали и поджигали дома, а мирные люди погибали от холода, истощения и болезней. Мертвых приходилось хоронить у домов, в огородах, не имея возможности довезти их до кладбища.
Трагедия Русского Поречного.
В январе 2025 года Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков несколько населенных пунктов, включая село Русское Поречное. В подвале одного из домов военные обнаружили тела семерых мирных жителей. На тот момент установить характер их ранений и вывезти останки было невозможно, однако это удалось сделать позднее.
О том, что происходило в оккупированном селе, стало известно со слов одного из преступников — украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, взятого в плен в сентябре 2024 года. Его подозревали в убийстве вместе с сослуживцами 22 мирных жителей и изнасиловании восьми женщин. На допросе Фабрисенко сознался и описал несколько эпизодов: групповое изнасилование и убийство девушек, пытки и убийства мужчин, женщин, стариков, которые боевики «отмечали» алкоголем и наркотиками. В другом эпизоде Фабрисенко и его сослуживцы согнали нескольких мужчин и женщин в подвал, а затем бросили вниз гранату. Все они погибли.
Солдат утверждал, что у него был приказ уничтожать всех жителей Русского Поречного. Фабрисенко получил пожизненный срок за убийство семи мирных жителей.
К маю 2025 года следователям удалось установить 24 факта расправ над сельчанами. Из жителей Русского Поречного в украинской оккупации не смог выжить никто.
Похищенные и их возвращение.
Многих жителей курского приграничья насильно вывезли из России. Подробности похищений они рассказали уже после освобождения. К примеру, в Судже располагалась школа-интернат, в которой спасались потерявшие дом из-за ВСУ. В начале февраля 2025 года около 100 человек оттуда увезли в Сумы.
22 ноября 2024 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении 46 жителей Курской области в рамках переговорного процесса. Среди них были 12 детей, включая новорожденного и ребенка до трех лет, а также инвалид-колясочник. Еще 33 человека были возвращены 3 марта 2025 года. У многих из них болезни и тяжелые травмы, девятерым потребовалась экстренная помощь врачей.
25 мая 2025 года Россия и Украина провели новый обмен. Среди вернувшихся домой оказались шесть мирных жителей Курской области, которых держали в заключении за сопротивление ВСУ. Москалькова заявила, что это «совершенно беспрецедентный случай, когда люди, не являющиеся военнослужащими, абсолютно гражданские, были задержаны без каких-либо оснований в нарушении всех Женевских конвенций». «Мы в беседе с ними увидели, что эти люди пережили унижение, насилие. И это то, что должно быть предметом для разговора с украинской стороной», — добавила она.
Один из освобожденных рассказал, как попал в плен в начале вторжения: его схватили на улице, завязали глаза и вывезли в Сумы, где посадили в камеру. В том же городе держали еще двоих похищеных, мужа и жену, которых удалось вернуть в рамках очередного обмена 4 июля 2025 года.
5 февраля 2026 года во время очередного обмена были освобождены три мирных жителя, 6 марта к ним присоединились еще трое курян, а 11 апреля 2026 года вернулись последние семь россиян, которых держали в Сумской области. Одна из женщин — незрячая, одному из мужчин исполнился 91 год.
По словам Москальковой, разговор с Киевом о возвращении похищенных затягивался из-за выдвинутых им условий: в нарушение международных положений Украина настаивала на обмене россиян на украинцев, задержанных и осужденных в России за пособничество террористам и неонацистам.
Последствия и наказание.
В своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тыс. человек и свыше 7,7 тыс. единиц техники. Около 430 украинских боевиков попали в плен. При этом ВСУ продолжают обстреливать отселенные районы — в апреле 2026 года за одни сутки украинские силы нанесли по ним 70 артиллерийских ударов.
Судьба сотен жителей, которые пропали во время оккупации, остается неизвестной. В конце января 2026 года уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что из числа внесенных в списки пропавших удалось найти 1 378 человек, 343 мирных жителя погибли. Она также рассказала об обнаружении в приграничье массовых захоронений, в которых нашли 524 тела.
Следственный комитет РФ продолжает изобличать преступников из числа украинских интервентов — к марту 2026 года российские следователи возбудили уже 675 уголовных дел. Некоторые их фигуранты, включая иностранных наемников, приговорены к длительным срокам заключения, до 25 лет.
Виктор Бодров.