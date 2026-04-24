«Ведомости»: власти Москвы подали около 60 исков к владельцам хостелов в домах

Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд около 60 исков к владельцам хостелов, расположенных в многоквартирных домах.
По информации газеты «Ведомости» со ссылкой на материалы судебной базы, иски начали подаваться ещё с 2025 года.
«Во всех них городские власти… требуют принудительного изъятия помещений хостелов, расположенных в многоквартирных домах, а также продажи недвижимости на публичных торгах», — говорится в статье.
Вырученные же средства истцы предлагают направить первоначальным владельцам объектов.
Представитель департамента между тем пояснил, что размещение гостиничных объектов допускается только в помещениях и на участках с соответствующим видом разрешённого использования. В противном случае такая деятельность считается незаконной.
В основном иски подаются в отношении объектов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, речь в них идёт преимущественно о нежилых помещениях.
