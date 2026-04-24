«Ведомости»: власти Москвы подали около 60 исков к владельцам хостелов в домах

Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд около 60 исков к владельцам хостелов, расположенных в многоквартирных домах.

По информации газеты «Ведомости» со ссылкой на материалы судебной базы, иски начали подаваться ещё с 2025 года.

«Во всех них городские власти… требуют принудительного изъятия помещений хостелов, расположенных в многоквартирных домах, а также продажи недвижимости на публичных торгах», — говорится в статье.

Вырученные же средства истцы предлагают направить первоначальным владельцам объектов.

Представитель департамента между тем пояснил, что размещение гостиничных объектов допускается только в помещениях и на участках с соответствующим видом разрешённого использования. В противном случае такая деятельность считается незаконной.

В основном иски подаются в отношении объектов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, речь в них идёт преимущественно о нежилых помещениях.

В феврале юрист Юрий Капштык рассказал, что Федеральный закон № 353-ФЗ ужесточил правила использования дачных участков, запретив вести на них коммерческую деятельность.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов между тем рассказал в беседе с RT, можно ли сдавать ипотечную квартиру и чем рискует владелец.