Три человека погибли при пожаре в частном доме под Магаданом

Тела мужчины и двух женщин были обнаружены при тушении пожара в частном доме в посёлке Ола под Магаданом.
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Спасательные подразделения прибыли к месту происшествия уже через две минуты после вызова, когда крыша здания была охвачена огнём.
Специалисты пояснили, что пожарным удалось локализовать возгорание в течение 24 минут. По их данным, в настоящий момент следователи, дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
«В доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин», — говорится в сообщении.
