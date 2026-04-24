Три человека погибли при пожаре в частном доме под Магаданом

Тела мужчины и двух женщин были обнаружены при тушении пожара в частном доме в посёлке Ола под Магаданом.

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Спасательные подразделения прибыли к месту происшествия уже через две минуты после вызова, когда крыша здания была охвачена огнём.

Специалисты пояснили, что пожарным удалось локализовать возгорание в течение 24 минут. По их данным, в настоящий момент следователи, дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

«В доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин», — говорится в сообщении.

22 апреля три человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в Благовещенске.