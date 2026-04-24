На встрече Литературного клуба «Что/бы почитать?!» в НЦ «Россия» состоялась презентация книги Александра Журавского

В Национальном центре «Россия» прошла презентация нового футурологического романа «Альтернатива» Александра Журавского. Мероприятие состоялось в рамках регулярного заседания Литературного клуба «Что/бы почитать?!» 23 апреля.
Автор, кандидат богословия и кандидат исторических наук, представил произведение, исследующее будущее России через 10−100 лет, её место на мировой арене и сохранение духовных ценностей в эпоху искусственного интеллекта. По словам Журавского, книга стала художественным ответом на сложные вызовы новейшей истории и потребовала выхода за рамки одного жанра.
«Вдохновила очень сложная реальность. Многожанровость сложилась в силу самого сюжета: первая часть описывает СВО — это психологический военный роман. При переходе в будущее появляется научная фантастика, далее — авантюрная линия двойного агента, романтическая составляющая, шпионский триллер и тема внутренней жизни Белого дома, которой я не встречал в отечественной литературе. Объединить всё это можно было только насыщенным русским языком», — отметил писатель.
Журавский признался, что работа над текстом требовала максимальной ответственности.
В ходе традиционной сессии «вопрос-ответ» гости обсудили сюжетные повороты, перспективы футурологической прозы и отношение автора к развитию ИИ. Трое авторов лучших вопросов получили экземпляры «Альтернативы» с автографами.
Клуб «Что/бы почитать?!» создан в НЦ «Россия» как площадка для обсуждения литературного наследия, обмена идеями и развития культуры осмысленного чтения и публичного диалога.