Российские танкисты уничтожили пехоту ВСУ на Константиновском направлении

Танкисты Южной группировки войск на Константиновском направлении уничтожили технику ВСУ и живую силу, воспользовавшись грубой ошибкой противника.
По словам командира танка с позывным Пуля, украинские военные предприняли неудачную попытку быстро занять позиции.
«ВСУ попытались накатом зайти на позиции сразу на нескольких бронемашинах. Это была грубая ошибка… Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав», — цитирует военного РИА Новости.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что ВС Росиии активно продвигаются в Харьковской области.
Кроме того, сообщалось, что российские военные поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ.