Военнослужащие 21-й бригады Вооружённых сил Украины в Сумской области жалуются на отсутствие положенного им денежного довольствия от командования.
Об этом сообщили в российских силовых структурах РИА Новости.
Источник пояснил, что солдаты, отвечающие за оборону населённого пункта Мирополье, также не получают никаких средств за нахождение в госпитале после получения ранений.
При этом максимальная зарплата командира роты при выполнении задач в Сумской области составляет около 100 тыс. гривен, или 170 тыс. рублей.
«Жалуются в соцсетях, что командование не выплачивает им положенное довольствие», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ считают, что украинские военные не смогут вернуться или дождаться ротации, если их отправят на Сумское направление.