Командование 21-й бригады ВСУ не выплачивает деньги военным в Мирополье

Военнослужащие 21-й бригады Вооружённых сил Украины в Сумской области жалуются на отсутствие положенного им денежного довольствия от командования.

Военнослужащие 21-й бригады Вооружённых сил Украины в Сумской области жалуются на отсутствие положенного им денежного довольствия от командования.

Об этом сообщили в российских силовых структурах РИА Новости.

Источник пояснил, что солдаты, отвечающие за оборону населённого пункта Мирополье, также не получают никаких средств за нахождение в госпитале после получения ранений.

При этом максимальная зарплата командира роты при выполнении задач в Сумской области составляет около 100 тыс. гривен, или 170 тыс. рублей.

«Жалуются в соцсетях, что командование не выплачивает им положенное довольствие», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ считают, что украинские военные не смогут вернуться или дождаться ротации, если их отправят на Сумское направление.