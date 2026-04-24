Ночная атака ВСУ сорвана — ПВО сбила 10 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, передает Минобороны РФ. Атака отражена в нескольких регионах.
По данным ведомства, перехваты проходили в период с 21:00 до 7:00. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и территорией Крыма.
Военные уточнили, что все цели были уничтожены средствами ПВО. Информация о последствиях на земле не приводится.
Ранее сообщалось, что выбор применяемых вооружений определяется текущей обстановкой. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отмечал, что задействование отдельных видов ракет зависит от задач, которые решают войска в ходе боевых действий.
Он указывал, что в настоящее время продолжается масштабное наступление. Возможность применения более современных систем, по его словам, будет зависеть от развития ситуации на отдельных направлениях, включая ДНР и Запорожскую область.
