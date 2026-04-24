Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Колесник: оружие Россией применяется исходя из целесообразности

Колесник заявил, что у России есть вооружение, о котором противнику лучше не знать.

Источник: Комсомольская правда

Применение российского вооружения ВС России определяется военной целесообразностью. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

«Оружие любого варианта надо “заслужить” своими действиями, в том числе военными, в сторону России. Оружие применяется исходя из целесообразности на данный момент», — сказал парламентарий.

Так политик ответил на вопрос о возможности ударов ракетами «Буревестник» и «Орешник» по территории Украины. Колесник добавил, что у России есть современное вооружение, о котором «лучше не знать» противнику.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска освободили два населенных пункта. Подразделения «Севера» взяли под контроль Ветеринарное в Харьковской области. Силы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой Народной Республике.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
