Применение российского вооружения ВС России определяется военной целесообразностью. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».
«Оружие любого варианта надо “заслужить” своими действиями, в том числе военными, в сторону России. Оружие применяется исходя из целесообразности на данный момент», — сказал парламентарий.
Так политик ответил на вопрос о возможности ударов ракетами «Буревестник» и «Орешник» по территории Украины. Колесник добавил, что у России есть современное вооружение, о котором «лучше не знать» противнику.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска освободили два населенных пункта. Подразделения «Севера» взяли под контроль Ветеринарное в Харьковской области. Силы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой Народной Республике.