ЕС объявил о новых санкциях в отношении Беларуси

Евросоюз ужесточил санкции против Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении Беларуси. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

20-й пакет санкций ЕС против России включает в себя дополнительные ограничения и в отношении Беларуси. В частности, санкции против республики также были ужесточены.

Еврокомиссия сообщила, что санкции были расширены на три позиции. Они охватывают правительство, а также белорусский военно-промышленный комплекс. Впервые под ограничения попала китайская государственная компания по причине ее роли в производстве белорусской военной продукции.

Часть санкций в отношении Беларуси была синхронизирована с введенными против Российской Федерации. Речь идет про ограничения в сфере торговли, правовой защиты, криптовалют, запрете на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туристических услуг.

Ранее Россия ввела усиленный контроль и спецограничения для ряда белорусских производителей молока, мяса и рыбы.

Тем временем МАРТ обнаружил наценку 120% на наряды к выпускному в Беларуси.

Вместе с тем Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.

