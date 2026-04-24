ЕС объявил о новых санкциях в отношении Беларуси

Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении Беларуси. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.
20-й пакет санкций ЕС против России включает в себя дополнительные ограничения и в отношении Беларуси. В частности, санкции против республики также были ужесточены.
Еврокомиссия сообщила, что санкции были расширены на три позиции. Они охватывают правительство, а также белорусский военно-промышленный комплекс. Впервые под ограничения попала китайская государственная компания по причине ее роли в производстве белорусской военной продукции.
Часть санкций в отношении Беларуси была синхронизирована с введенными против Российской Федерации. Речь идет про ограничения в сфере торговли, правовой защиты, криптовалют, запрете на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туристических услуг.
