Telegraph сообщила, что США блокируют расследование Британии про Эпштейна

Минюст США блокирует расследование британской полиции о связи бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона и американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает британская газета The Telegraph.
Газета пишет, что американские чиновники отказались добровольно передавать британским коллегам ключевые доказательства из материалов дела Эпштейна. Минюст США требует от Скотланд-Ярда официального запроса о взаимной правовой помощи (MLA), который может занять не менее 18 месяцев и затянет расследование в отношении Мандельсона, арестованного в феврале по подозрению в должностном преступлении.
Несмотря на попытки главы лондонской полиции Марка Роули ускорить процесс, его просьбы к послу США и чиновникам в Вашингтоне остались без ответа, пишет The Telegraph. Сейчас полиция готовит запрос MLA. Детективы намерены получить максимально возможный объем доказательств, прежде чем принимать решение.
При этом прокуроры не будут рассматривать материалы, пока не получат все физические копии, уточнила газета. Поскольку процесс MLA может занять 18 месяцев и более, решение об обвинениях вряд ли будет принято раньше 2028 года.
Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона, после того как правительство передало ведомству переписку между бывшим послом и Эпштейном. Мандельсона задержали в конце февраля.
По сведениям Financial Times, в 2010 году Мандельсон, будучи министром, лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования. Документы Минюста США также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.
