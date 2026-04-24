Bloomberg сообщил о подозрительных сделках трейдеров перед постами Трампа

Например, отмечает Bloomberg, 7 апреля за две минуты до объявления Трампа о двухнедельном прекращении огня c Ираном трейдеры переместили контракты на более чем 15 млн баррелей нефти на $1,7 млрд. После поста нефть WTI упала более чем на 15%, акции выросли более чем на 2,5%. Аналогично, 23 марта за 16 минут до сообщения об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре за две минуты трейдеры продали контракты на 6 млн баррелей нефти. После объявления Brent упала примерно на 15%, акции выросли почти на 4%.