Bloomberg сообщил о подозрительных сделках трейдеров перед постами Трампа

На фоне резких колебаний нефтяных и фондовых рынков, вызванных войной с Ираном, в США возникли подозрения в инсайдерской торговле — трейдеры заключали крупные сделки непосредственно перед заявлениями президента Дональда Трампа в соцсетях и извлекали огромную прибыль, пишет Bloomberg.
Например, отмечает Bloomberg, 7 апреля за две минуты до объявления Трампа о двухнедельном прекращении огня c Ираном трейдеры переместили контракты на более чем 15 млн баррелей нефти на $1,7 млрд. После поста нефть WTI упала более чем на 15%, акции выросли более чем на 2,5%. Аналогично, 23 марта за 16 минут до сообщения об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре за две минуты трейдеры продали контракты на 6 млн баррелей нефти. После объявления Brent упала примерно на 15%, акции выросли почти на 4%.
Сенатор Элизабет Уоррен направила письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) с просьбой провести расследование. Затем конгрессмен Ричи Торрес попросил проверить «подозрительные» сделки в преддверии заявления Трампа о продлении перемирия на этой неделе, пишет Bloomberg.
Белый дом назвал обвинения бездоказательными и безответственными, напомнив, что госслужащим запрещено использовать непубличную информацию в финансовых целях. CFTC все же начала расследование, однако ранее отказывалась его комментировать.
Кроме того, внимание комиссии привлек рынок прогнозов Polymarket: один трейдер заработал почти $400 тыс. по ставкам на захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро непосредственно перед объявлением Трампа о начале операции. Позже Минюст США предъявил обвинения американскому солдату в использовании секретной информации о времени захвата Мадуро для сделок на Polymarket. Сама платформа заявила, что сотрудничала со следствием.
Ранее Reuters писал, что трейдеры сделали ставки на $430 млн на падение нефтяных котировок всего за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном во вторник, 21 апреля. По подсчетам агентства, с начала апреля ситуация, когда трейдеры делают крупные ставки незадолго до важных объявлений о конфликте на Ближнем Востоке, происходит уже в третий раз (и четвертый раз в целом).