Российские военные лишили ВСУ контроля над дорогой в Харьковской области

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» совместно со спецназом «Ахмат» вывели из строя пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ), который использовался для контроля дороги, задействованной в ротации российских подразделений. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА батальона «Ваха» спецназа с позывным Газон.

Источник: Life.ru

По его словам, основную проблему создавал расчёт оптоволоконных дронов противника: именно он осложнял перемещение техники и личного состава. В районе предполагаемой работы этого подразделения была обнаружена площадка запуска, после чего район взяли под наблюдение. После этого по цели был нанесён удар.

Ранее расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» в Запорожской области уничтожил подземный комплекс ВСУ. Целью стал скрытый комплекс оборонительных сооружений, размещённый под землёй. Координаты объекта были получены в ходе разведки с использованием беспилотников.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

