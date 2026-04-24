NYT сообщила о «непростом выборе» США из-за истощения запасов вооружений

С начала войны с Ираном США израсходовали около 1,1 тыс. крылатых ракет JASSM-ER (стоимостью около $1 млн каждая), предназначенных для возможной войны с Китаем, сообщает NYT со ссылкой на внутренние оценки Пентагона и заявления представителей конгресса. В арсенале США осталось около 1,5 тыс. таких ракет. Также выпущено более 1 тыс. Tomahawk (по $3,6 млн каждая) — примерно в 10 раз больше годовой закупки.