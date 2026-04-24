NYT сообщила о «непростом выборе» США из-за истощения запасов вооружений

Война истощила глобальные запасы США и вынудила Пентагон перебрасывать боеприпасы из Азии и Европы на Ближний Восток, что, по словам представителей администрации и Конгресса, снизило готовность к противостоянию России и Китаю.
С начала войны с Ираном США израсходовали около 1,1 тыс. крылатых ракет JASSM-ER (стоимостью около $1 млн каждая), предназначенных для возможной войны с Китаем, сообщает NYT со ссылкой на внутренние оценки Пентагона и заявления представителей конгресса. В арсенале США осталось около 1,5 тыс. таких ракет. Также выпущено более 1 тыс. Tomahawk (по $3,6 млн каждая) — примерно в 10 раз больше годовой закупки.
Пентагон использовал более 1,2 тыс. перехватчиков Patriot (свыше $4 млн каждый) и более 1 тыс. ракет Precision Strike и ATACMS. Годовое производство Patriot в 2025 году — около 600 ракет, следует из внутренних оценок Пентагона.
Пентагон не может начать расширенное производство боеприпасов, поскольку ожидает одобрения конгрессом дополнительного финансирования, пишет NYT. Хотя в январе были заключены семилетние соглашения с Lockheed Martin о четырехкратном увеличении выпуска ракет, никакого реального движения к этому нет — средства не найдены.
Тем временем война в Иране истощила запасы, критически важные для восточного фланга НАТО, пишет газета. Серьезной проблемой стала потеря разведывательных и ударных беспилотников, а также сокращение учений, что, по словам военных чиновников, снижает способность сдерживать потенциальные атаки на союзников по НАТО.
В конце марта CBS News со ссылкой на источники также сообщил об истощении запасов Tomahawk e CША. Тогда телеканал отметил, что запасы крылатых ракет исчерпываются быстрее, чем успевают пополняться.
Ранее Financial Times сообщила, что за первые две недели операции США исчерпали запасы критически важных боеприпасов, включая ракеты Tomahawk, которые накапливались годами. В свою очередь, NYT, в свою очередь, писала, что Иран оказался лучше подготовлен к войне, чем предполагала американская администрация.
