Заселившая террористов из «Крокуса» женщина ранее отсидела 11 лет за убийство

Управляющая хостелом, в котором незаконно проживали исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», ранее провела в колонии 11 лет по делу об убийствах.
Об этом сообщается в оказавшихся в распоряжении РИА Новости документах.
Как следует из публикации, в апреле 2007 года суд приговорил женщину к 15 годам колонии за три эпизода мошенничества, а также за подстрекательство и пособничество к убийствам.
Журналисты пояснили, что фигурантка дела вышла на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2018 года.
Ранее суд приговорил её к трём годам лишения свободы за нарушение миграционного законодательства при заселении Далерджона Мирзоева* и Мухаммадсобира Файзова*.
* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.