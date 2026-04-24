Юрист Сабитова: сбор денег через соцсети может грозить блокировкой счетов

Тренд в социальных сетях со сбором денег с аудитории «на кредит или ипотеку» может грозить блокировкой счетов от налоговых органов и даже уголовным преследованием, рассказала правозащитница, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Евгения Сабитова.
По её словам, практика сбора средств через соцсети действующим законодательством не запрещена, однако может повлечь за собой правовые риски, если будет доказан факт мошенничества или незаконного предпринимательства.
«Если человек вводит аудиторию в соцсетях в заблуждение относительно целей сбора денег или своего настоящего финансового положения… ему грозит лишение свободы на срок вплоть до десяти лет», — передаёт РИА Новости.
Кроме того, подчеркнула Сабитова, при систематическом поступлении денег на банковские счета возможно внимание от налоговых органов в части соблюдения требований Налогового кодекса России.
Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин ранее рассказал, что блокировку карты можно снять без посещения банка.
Экономист Константин Ордов также предупредил, что счета могут заморозить до подтверждения происхождения средств.