ВСУ перебросили иностранных боевиков к Волчанску

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные использовали против ВСУ систему ТОС-1А «Солнцепёк». Целью удара стал подземный укреплённый район ВСУ. Координаты объекта получили после разведки с применением беспилотников. Расчёт тяжёлой огнемётной системы выполнил залповый пуск термобарических боеприпасов. Это привело к уничтожению объекта вместе с находившимся там личным составом.