В Индонезии раскрыли, сколько нефти Россия согласилась поставить стране

Россия согласилась поставить Индонезии до 150 млн баррелей нефти после недавнего визита президента страны Прабово Субианто в Москву, сообщил индонезийский специальный посланник по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо, передает ANTARA.
«Индонезия получила от российского правительства обязательство — 150 млн баррелей, которые мы можем хранить внутри страны, чтобы подготовиться к потенциальным экономическим потрясениям», — сказал он на мероприятии «Экономический брифинг 2026».
Джоджохадикусумо пояснил, что соглашение стало итогом визита президента Субианто в Россию 13 апреля, где он встретился с Владимиром Путиным. На переговорах Россия изначально согласилась немедленно поставить Индонезии 100 млн баррелей нефти по специальной цене. При необходимости дополнительных поставок, добавил он, объем будет увеличен еще на 50 млн баррелей, чтобы помочь Индонезии справиться с экономической нестабильностью.
«Таким образом, он [Субианто] поехал в Москву не для отдыха. Он поехал в Москву, встретился с президентом Путиным на три часа и получил от него обещание», — сказал он.
В середине апреля министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Россия по итогам переговоров в Москве согласилась поставлять Индонезии сырую нефть и сжиженный нефтяной газ. Соглашение было подписано после встречи Лахадалии с главой Минэнерго России Сергеем Цивилевым.
Вице-президент государственной нефтекомпании Pertamina Мухаммад Барон заявил, что компания будет выполнять указания правительства по закупке российской нефти. О планах таких закупок индонезийский министр энергетики рассказывал еще в марте — на фоне энергетического кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива и последовавшим ростом цен на нефть.
Индонезия покрывает 60−70% внутреннего спроса за счет поставок из-за рубежа. Основными источниками импорта являлись страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ). Однако из-за Ормузского кризиса цепочки поставок прервались.
