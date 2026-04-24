СNN узнал о планах США ударить по Ирану в случае срыва перемирия

Военные чиновники США разрабатывают новые планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ормузском проливе в случае срыва нынешнего соглашения о прекращении огня, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.
По данным источников телеканала, военные делают акцент на «динамическом наведении» на иранские объекты в районе Ормузского пролива, на юге Персидского залива и в Оманском заливе. Речь о потенциальных ударах по быстроходным катерам, минным постановщикам и другим средствам, с помощью которых Тегеран блокирует ключевые водные пути и давит на США.
Изначально американские бомбардировки Ирана были сосредоточены на целях вдали от пролива, но новые планы предусматривают более концентрированную кампанию вокруг стратегически важных водных путей. CNN отмечает, что многие ракетные комплексы и малые суда Ирана остаются в строю, что осложняет открытие пролива.
«Если вы не сможете однозначно доказать, что 100% военного потенциала Ирана уничтожено все будет зависеть от того, насколько [президент США Дональд Трамп] готов принять риск и начать пропускать корабли», — заявил источник, знакомый с планами.
США также могут вернуться к реализации изначальных угроз Трампа и ударить по энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, отмечают источники телеканала. Другой вариант предполагает точечные удары по военным лидерам режима, выступающим против переговоров, включая главкома КСИР Ахмада Вахиди.
«Военные США продолжают предоставлять президенту варианты действий, и все варианты остаются в силе», — заявил представитель Пентагона.
Двухнедельное перемирие между Ираном и США было объявлено 8 апреля. Позже стороны провели переговоры в Исламабаде, однако по ключевым пунктам достичь согласия не удалось. После переговоров США объявили свою блокаду Ормузского пролива. Позже Трамп объявил о продлении перемирия на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.
При этом в середине апреля The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц и источники сообщила, что президент США рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде портов Ирана. Другой возможностью было бы возобновление полномасштабной бомбардировочной кампании, однако, как отмечали источники WSJ, этот сценарий менее вероятен из-за риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента ввязываться в затяжные военные конфликты.
