Кремль оценил, связаны ли санкции ЕС против Киргизии с «верностью России»

Ранее The Guardian писала, что более 20 членов парламента и пэров призвали министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер принять меры в отношении киргизских властей, «помогающих России обходить санкции». Они предложили ввести персональные санкции против трёх высокопоставленных чиновников за предполагаемое содействие обходу санкций — в частности, за то, что республика предоставила площадку для размещения инфраструктуры, обеспечивающей работу стейблкоина A7A5, привязанного к курсу российского рубля.