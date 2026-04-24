Кремль оценил, связаны ли санкции ЕС против Киргизии с «верностью России»

Киргизия в отношениях с Россией исходит из собственных интересов, ответил Песков на вопрос, связаны ли санкции против республики с ее сотрудничеством с Россией. Ранее ЕС требовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом.

Источник: РБК

В отношениях с Москвой Бишкек исходит из собственных интересов, поэтому включение Киргизии в 20-й пакет санкций ЕС не является наказанием за верность России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. И в этом случае уже это оправданный риск«, — сказал Песков в комментарии “Первому каналу”.

Он отметил, что экономическое сотрудничество России и Киргизии выгодно обеим сторонам. «И мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает — совместные инвестиционные проекты», — добавил Песков.

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил экспорт в Киргизию станков с числовым программным управлением из-за опасений их реэкспорта. Также ЕС вводит запрет на проведение транзакций с четырьмя банками в Киргизии, Лаосе и Азербайджане за предполагаемое содействие России.

Ранее The Guardian писала, что более 20 членов парламента и пэров призвали министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер принять меры в отношении киргизских властей, «помогающих России обходить санкции». Они предложили ввести персональные санкции против трёх высокопоставленных чиновников за предполагаемое содействие обходу санкций — в частности, за то, что республика предоставила площадку для размещения инфраструктуры, обеспечивающей работу стейблкоина A7A5, привязанного к курсу российского рубля.

В конце февраля Евросоюз потребовал от властей Киргизии ужесточить контроль за экспортом европейских товаров в Россию, поскольку она стала каналом для поставок оборудования, запрещенного в рамках санкций против Москвы, писал Reuters.

«У нас есть основания полагать, что торговые потоки указывают на то, что эти товары импортируются в Киргизию с единственной целью — реэкспорта в Россию в нарушение наших санкций», — заявил тогда спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан на пресс-конференции.

По его словам, поставляемые Киргизией товары могут иметь в том числе военное применение. О’Салливан отметил беспокойство ЕС по поводу заметного увеличения экспорта товаров двойного назначения в Россию по сравнению с периодом до начала спецоперации.

Москва осуждает западные санкции и считает их неэффективными.

