Telegraph: США блокируют расследование Британии о связи Мандельсона с Эпштейном

Для продвижения дела в Британии прокуратуре необходимы оригиналы документов, а не их копии. Министерство юстиции США настаивает на том, чтобы Скотленд-Ярд подал официальное ходатайство о взаимной правовой помощи, и только тогда ведомство согласится передать материалы, касающиеся Мандельсона. Этот процесс может занять не менее 18 месяцев и сильно затянет уголовное расследование в отношении экс-посла.