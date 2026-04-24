WP сообщила о намерении Трампа пригласить Путина на саммит G20 в США

США планируют пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте «Дорал» президента Дональда Трампа в Майами, однако приглашение пока не было отправлено, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского президента.
«На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров», — заявил высокопоставленный чиновник администрации.
В заявлении Госдепартамента США говорится, что Трамп «ясно дал понять, что Россия может участвовать во всех встречах G20, поскольку США нацелены на проведение успешного и продуктивного саммита», передает WP.
«Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это было бы очень полезно», — сказал сам Трамп на пресс-конференции в Белом доме после вопроса журналиста.
О том, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, ранее заявил замглавы МИД России Александр Панкин. «Но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о визите Путина в США на саммит «речи не идет».
Последний раз президент России Владимир Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в Японии. Тогда на полях встречи он провел переговоры с Трампом. В 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а в 2025-м — заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Трампа, как и председателя КНР Си Цзиньпина, на прошлогоднем саммите также не было.
«Большая двадцатка» («Группа двадцати») — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Одна из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».