WP сообщила о намерении Трампа пригласить Путина на саммит G20 в США

Последний раз президент России Владимир Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в Японии. Тогда на полях встречи он провел переговоры с Трампом. В 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а в 2025-м — заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Трампа, как и председателя КНР Си Цзиньпина, на прошлогоднем саммите также не было.