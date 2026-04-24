Конфронтация усиливается — в Кремле ответили на планы Финляндии по ЯО

Предложение властей Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия вызвало жесткую реакцию Москвы, передает «Первый канал». В Кремле назвали эту инициативу проявлением конфронтации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг следует рассматривать как обострение в концентрированном виде. По его словам, размещение такого вооружения на территории страны будет воспринято как прямая угроза.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило о внесении в парламент предложения, предусматривающего возможность ввоза и хранения ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной. В ведомстве указали, что инициатива направлена на укрепление безопасности страны как участника НАТО.

При этом финская сторона подчеркнула приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам.

Президент России Владимир Путин в тот же день заявил об отсутствии агрессивных намерений по отношению к европейским государствам. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отметил право России на самооборону. В Кремле подчеркнули, что в случае реализации инициативы последует ответ.

