Сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали сильнейшую за последние два с половиной месяца вспышку высшего балла Х2,5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как следует из публикации, в последний раз более крупное явление уровня X4.2 регистрировалось 4 февраля.
Учёные пояснили, что ночной взрыв сопровождался крупным выбросом плазмы, однако сейчас его центр смещён к краю звезды.
По их словам, специалисты пока не видят признаков спада активности, но вероятность влияния текущего выброса на Землю остаётся минимальной.
«В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены», — добавили в лаборатории.
