Немкин: использование рабочей почты на сторонних сервисах угрожает безопасности

Использование корпоративной электронной почты для регистрации на сторонних интернет-сервисах создаёт серьёзные риски для информационной безопасности компаний и государственных структур.
«Регистрация на сторонних сервисах с корпоративной почты значительно увеличивает поверхность атаки», — заявил в беседе с ТАСС член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Парламентарий подчеркнул, что утечка логинов и паролей с внешних платформ может привести к несанкционированному доступу к внутренним системам организаций без необходимости взлома.
«Организациям важно внедрять строгие политики информационной безопасности: ограничивать использование рабочих адресов на сторонних ресурсах, развивать системы многофакторной аутентификации и регулярно обучать сотрудников основам кибербезопасности», — добавил депутат.
