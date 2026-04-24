Немкин: использование рабочей почты на сторонних сервисах угрожает безопасности

Использование корпоративной электронной почты для регистрации на сторонних интернет-сервисах создаёт серьёзные риски для информационной безопасности компаний и государственных структур.

«Регистрация на сторонних сервисах с корпоративной почты значительно увеличивает поверхность атаки», — заявил в беседе с ТАСС член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Парламентарий подчеркнул, что утечка логинов и паролей с внешних платформ может привести к несанкционированному доступу к внутренним системам организаций без необходимости взлома.

«Организациям важно внедрять строгие политики информационной безопасности: ограничивать использование рабочих адресов на сторонних ресурсах, развивать системы многофакторной аутентификации и регулярно обучать сотрудников основам кибербезопасности», — добавил депутат.

Ранее адвокат Надежда Борзенко в беседе с RT раскрыла, может ли работодатель читать переписки на служебном ноутбуке.

Также россиянам объяснили, как работодатель имеет право контролировать сотрудника.