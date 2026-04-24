12 тысяч законов — Володин подвел итог работы Госдумы

Более 12 тысяч федеральных законов принято за время работы восьми созывов Государственной думы, передает «Российская газета». Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, за 33 года сформирована обширная законодательная база. В числе принятых актов — ключевые кодексы Российской Федерации, включая Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный и Жилищный.
Спикер отметил, что работа над законами сопровождалась дискуссиями и поиском согласованных решений. Итоговые документы, как он указал, становились результатом компромиссов между различными позициями.
Володин подчеркнул, что при принятии решений приоритет отдавался интересам страны и ее граждан.
