Гитару основателя Oasis из клипа на песню Wonderwall продали на аукционе

Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. После стремительной популярности альбомов Definitely Maybe и Morning Glory коллектив распался в 2009 году из-за конфликта между братьями. В 2024 году музыканты объявили о возвращении группы с туром Live'25.