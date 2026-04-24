ЕС остановится — Кочарян заявил о заморозке расширения

Европейский союз может приостановить политику расширения, передает RTVI.

Европейский союз может приостановить политику расширения, передает RTVI. Такое мнение высказал бывший президент Армении Роберт Кочарян.

По его оценке, сотрудничество с ЕС возможно, однако политическое сближение в формате членства он считает нереалистичным. Кочарян отметил, что ранее объем торговли Армении с Евросоюзом был сопоставим с показателями по России, при этом курс на вступление в объединение не декларировался.

Он указал на особенности региона, где, по его словам, Евросоюз не планирует активного присутствия. Дополнительным фактором он назвал внутренние проблемы самого объединения.

Кочарян считает, что ЕС сталкивается с серьезным кризисом и сосредоточится на решении собственных вопросов, что может привести к заморозке политики расширения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении подать заявку на вступление в Евросоюз после выполнения всех условий и получения подтверждения готовности со стороны объединения. Он также отмечал, что страна уже предпринимает шаги в направлении евроинтеграции.

Читайте также: Визит в Россию оценили: Пашинян сообщил о продвижении по ключевым темам.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше