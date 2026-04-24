«Пустился в пляс»: журналист назвал причину, по которой Зеленский лично приехал на саммит ЕС

Христофору: Зеленский прибыл на саммит ЕС, чтобы обогнать Мадьяра.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Алекс Христофору выразил уверенность, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на неформальный саммит Евросоюза (ЕС) на Кипре лично, чтобы опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег и не упустить кредит в 90 миллиардов евро.

В эфире своего YouTube-канала Христофору подчеркнул, что это крупнейший кредит в истории для отдельной страны, и Зеленский рассчитывает, что Киеву не придется его возвращать. По словам журналиста, Зеленский «пустился в пляс», осознав, какой «приз» ему может достаться.

«Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал», — резюмировал Христофору.

Зеленский прибыл на Кипр 23 апреля для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который продлится до 24 апреля.

Напомним, ЕС официально одобрил выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. Это решение Брюсселя ранее прокомментировали в России. Как писал KP.RU, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал кровавым кредит ЕС Украине.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
