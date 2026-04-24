«Пустился в пляс»: журналист назвал причину, по которой Зеленский лично приехал на саммит ЕС

В эфире своего YouTube-канала Христофору подчеркнул, что это крупнейший кредит в истории для отдельной страны, и Зеленский рассчитывает, что Киеву не придется его возвращать. По словам журналиста, Зеленский «пустился в пляс», осознав, какой «приз» ему может достаться.
«Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал», — резюмировал Христофору.
Зеленский прибыл на Кипр 23 апреля для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который продлится до 24 апреля.
Напомним, ЕС официально одобрил выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. Это решение Брюсселя ранее прокомментировали в России. Как писал KP.RU, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал кровавым кредит ЕС Украине.