ПВО задействовали на западе Тегерана — сообщения СМИ

В отдельных районах Тегерана зафиксирована работа систем противовоздушной обороны, передает Mehr, указав на западную часть столицы.

После публикаций представитель израильской службы безопасности заявил, что Израиль не наносит ударов по территории Ирана, передает The Times of Israel.

На фоне этих сообщений выросли нефтяные котировки. Фьючерс на Brent в моменте поднимался до 106,8 доллара за баррель, затем цена скорректировалась. По состоянию на 21:30 мск показатель составлял около 105,4 доллара, рост достигал 3,5%.

Ранее США и Иран объявляли о двухнедельном прекращении огня. К моменту договоренностей стороны выдвинули условия для урегулирования: Вашингтон настаивал на свободе судоходства в Ормузском проливе и отказе от ядерной программы, Тегеран требовал гарантий ненападения и признания права на обогащение урана.

Срок перемирия истек 21 апреля. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о новом решении продлить режим прекращения огня. Планировалась встреча делегаций 22 апреля в Исламабаде, однако, как передавало Tasnim, иранская сторона отказалась от участия, сочтя переговоры бесперспективными.

В Тегеране среди причин назвали нарушения режима прекращения огня со стороны США и условия, выдвинутые Вашингтоном. В то же время The New York Times сообщала, что американская сторона допускает возобновление диалога.

Читайте также: Пентагон оголяет резервы — США теряют ракеты в войне с Ираном.