ПВО задействовали на западе Тегерана — сообщения СМИ

В отдельных районах Тегерана зафиксирована работа систем противовоздушной обороны, передает Mehr, указав на западную часть столицы.
На фоне этих сообщений выросли нефтяные котировки. Фьючерс на Brent в моменте поднимался до 106,8 доллара за баррель, затем цена скорректировалась. По состоянию на 21:30 мск показатель составлял около 105,4 доллара, рост достигал 3,5%.
Ранее США и Иран объявляли о двухнедельном прекращении огня. К моменту договоренностей стороны выдвинули условия для урегулирования: Вашингтон настаивал на свободе судоходства в Ормузском проливе и отказе от ядерной программы, Тегеран требовал гарантий ненападения и признания права на обогащение урана.
Срок перемирия истек 21 апреля. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о новом решении продлить режим прекращения огня. Планировалась встреча делегаций 22 апреля в Исламабаде, однако, как передавало Tasnim, иранская сторона отказалась от участия, сочтя переговоры бесперспективными.
В Тегеране среди причин назвали нарушения режима прекращения огня со стороны США и условия, выдвинутые Вашингтоном. В то же время The New York Times сообщала, что американская сторона допускает возобновление диалога.
Читайте также: Пентагон оголяет резервы — США теряют ракеты в войне с Ираном.