Дмитриев прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G20

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Источник: © РИА Новости

«Россия всегда была частью G20», — написал Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ прокомментировал статью газеты Washington Post о намерении президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщили в четверг представители администрации Штатов.

Во время мероприятия в Белом доме Трамп заявил, что приезд президента РФ на саммит был бы очень полезным.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше