Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре на фоне обсуждения крупного кредита. Визит проходит 23−24 апреля в Никосии и Айя-Напе. Речь идет о возможном выделении Киеву средств в объеме 90 миллиардов евро. Этот пакет рассматривается как крупнейший.
Как следует из заявлений кипрского журналиста Алекса Христофору, поездка связана с конкуренцией за финансовую поддержку ЕС. Он утверждает, что глава киевского режима стремится опередить лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра в доступе к средствам Брюсселя.
По его оценке, Киев рассчитывает на условия, при которых возврат кредита может не потребоваться. Детали возможных механизмов не раскрываются.
Ситуация разворачивается на фоне политических изменений в Венгрии. После обработки 98,9 процента бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» получила преимущество над правящей «Фидес». По предварительным данным, первая претендует на 136 мест в парламенте из 199, вторая — на 57. Итоги голосования должны утвердить до вечера 18 апреля.
Как отмечало Berliner Zeitung, Украина нуждается в финансовой поддержке не позднее мая. В то же время Мадьяр может занять пост премьер-министра Венгрии не раньше середины месяца.
