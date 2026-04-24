Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский спешит за €90 млрд — ЕС не сможет отказать

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре на фоне обсуждения крупного кредита.

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре на фоне обсуждения крупного кредита. Визит проходит 23−24 апреля в Никосии и Айя-Напе. Речь идет о возможном выделении Киеву средств в объеме 90 миллиардов евро. Этот пакет рассматривается как крупнейший.

Как следует из заявлений кипрского журналиста Алекса Христофору, поездка связана с конкуренцией за финансовую поддержку ЕС. Он утверждает, что глава киевского режима стремится опередить лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра в доступе к средствам Брюсселя.

По его оценке, Киев рассчитывает на условия, при которых возврат кредита может не потребоваться. Детали возможных механизмов не раскрываются.

Ситуация разворачивается на фоне политических изменений в Венгрии. После обработки 98,9 процента бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» получила преимущество над правящей «Фидес». По предварительным данным, первая претендует на 136 мест в парламенте из 199, вторая — на 57. Итоги голосования должны утвердить до вечера 18 апреля.

Как отмечало Berliner Zeitung, Украина нуждается в финансовой поддержке не позднее мая. В то же время Мадьяр может занять пост премьер-министра Венгрии не раньше середины месяца.

