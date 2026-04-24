Песков оценил планы Финляндии по ядерному оружию как «конфронтацию»

Предложение правительства Финляндии разрешить ввоз в страну и хранение ядерного оружия является «концентрированной конфронтацией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

Источник: Reuters

«Это конфронтация, так и надо понимать. Причем конфронтация в таком, в концентрированном выражении», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В этот же день Минобороны Финляндии сообщило, что правительство внесло в парламент страны предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия «в связанных с обороной ситуациях». В заявлении Минобороны страны говорится, что предложение внесено с целью обеспечить оборону Финляндии как члена НАТО. Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам, подчеркнули в Минобороны.

Президент России Владимир Путин днем заявил, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. Но, как подчеркнул секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Россия имеет право на самооборону. Песков после новости об упомянутом намерении Финляндии заявил, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии будет расценено Кремлем как прямая угроза, на которую Москва будет вынуждена принять ответные меры.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше