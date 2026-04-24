Песков оценил планы Финляндии по ядерному оружию как «конфронтацию»

В этот же день Минобороны Финляндии сообщило, что правительство внесло в парламент страны предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия «в связанных с обороной ситуациях». В заявлении Минобороны страны говорится, что предложение внесено с целью обеспечить оборону Финляндии как члена НАТО. Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам, подчеркнули в Минобороны.