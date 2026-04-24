Глава МИД Японии оценил отношения с Лавровым

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что у него сложились доверительные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам встреч, в том числе во время визита в Москву в декабре 2019 года.
Министр напомнил, что контакты с Лавровым сначала проходили на полях Генассамблеи ООН и в рамках G20.
«Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — сказал Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Глава МИД также добавил, что намерен и впредь прилагать все усилия для разрешения существующих между сторонами вопросов.