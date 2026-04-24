Глава МИД Японии оценил отношения с Лавровым

Глава МИД Японии Мотэги заявил о доверительных отношениях с Лавровым.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что у него сложились доверительные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам встреч, в том числе во время визита в Москву в декабре 2019 года.

Министр напомнил, что контакты с Лавровым сначала проходили на полях Генассамблеи ООН и в рамках G20.

«Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — сказал Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.

Глава МИД также добавил, что намерен и впредь прилагать все усилия для разрешения существующих между сторонами вопросов.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше