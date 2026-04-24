Литва построит новый военный полигон в десяти километрах границы с Беларусью. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
Парламент указанной страны одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе, который расположен примерно в десяти километрах от границы с Беларусью. Также было одобрено расширение полигона в Таураге.
Указанные шаги направлены на укрепление национальной обороны, оперативную совместимость «с силами союзников в сложных условиях безопасности».
Ранее ЕС объявил о новых санкциях в отношении Беларуси.
Тем временем Польша начала строить дополнительное заграждение на границе с Беларусью.
